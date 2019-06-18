Кусто снова попросил Путина выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Французский океанолог Жан-Мишель Кусто повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров в бухте Средняя в Приморье.

"Прошу Вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными Консилиума и нашей международной командой", - говорится в обращении Кусто, опубликованном на сайте его проекта по спасению китообразных "Китовый заказник".

Океанолог также направил этот текст в виде вопроса на прямую линию с президентом РФ, которая состоится 20 июня.

Кусто отметил, что будет принято решение о выпуске животных, то он готов лично принять участие в подготовке к этому процессу.

Это не первое международное обращение к руководству России с просьбой выпустить животных из "китовой тюрьмы". Кусто обращался к главе РФ и просил принять участие в судьбе отловленных косаток и белух в феврале.

После Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску животных из вольеров. В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в "китовую тюрьму" водят детские экскурсии, а программа реадаптации, по мнению зоозащитников, не ведется.