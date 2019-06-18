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Кусто снова попросил Путина выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Французский океанолог Жан-Мишель Кусто повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров в бухте Средняя в Приморье.

"Прошу Вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными Консилиума и нашей международной командой", - говорится в обращении Кусто, опубликованном на сайте его проекта по спасению китообразных "Китовый заказник".

Океанолог также направил этот текст в виде вопроса на прямую линию с президентом РФ, которая состоится 20 июня.

Кусто отметил, что будет принято решение о выпуске животных, то он готов лично принять участие в подготовке к этому процессу.

В РоссииКоманда Кусто нашла агрессивных косаток в "китовой тюрьме"Читать подробнее

Это не первое международное обращение к руководству России с просьбой выпустить животных из "китовой тюрьмы". Кусто обращался к главе РФ и просил принять участие в судьбе отловленных косаток и белух в феврале.

После Жан-Мишель Кусто с командой побывал в России по приглашению Минприроды для консультации по реабилитации и возможному выпуску животных из вольеров. В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона.

Возбуждены уголовные и административные дела. Минприроды и власти заявили о том, что животных вернут в естественную среду обитания летом после короткой программы реадаптации. Между тем в "китовую тюрьму" водят детские экскурсии, а программа реадаптации, по мнению зоозащитников, не ведется.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Жан-Мишель Кусто Владимир Путин

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