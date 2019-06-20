Экологи сочли нежелательным выпуск косаток "из китовой тюрьмы" малыми группами

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын назвал начало выпуска косаток и белух из "китовой тюрьмы" большим шагом вперед, но считает автомобильную транспортировку животных не лучшим решением.

"Нас можно поздравить, мы добились результата. Хоть и таким образом, но это уже большой шаг вперед, выпуск - это то, чего мы хотели и так долго добивались", - заявил агентству "Интерфакс" Лисицын.

При этом он отметил, что выпуск группы из двух косаток нежелателен.

"Я считаю, что эта схема (выпуск двух косаток - ИФ) не самая лучшая, потому что выпускать их надо не по две, а гораздо большими группами. Это было везде во всех рекомендациях Кусто, консилиума, Совета по морским млекопитающим. Косатки не живут парами, им так сложно охотиться, они всегда охотятся группой. За восемь месяцев у них уже выстроены социальные связи. Если их выпустить вместе, они смогут разделиться на те группы, в которых они могут взаимодействовать", - сказал эколог.

По его словам, транспортировка животных к месту выпуска автомобилями может негативно сказаться на их состоянии.

"Что касается автомобильного транспорта - это плохой вариант, потому что это очень тяжело для косаток - перевозка автомобилем. Это травматично. Гораздо лучше было бы перевозить их морским транспортом. Это снизило бы количество перегрузок, что тоже важно", - отметил Лисицын.

По его мнению, в процессе перевозки могут возникнуть проблемы со снабжением косаток и белух морской водой, также велика вероятность перегрева.

"На транспортировочное морское судно можно поставить большего размера контейнеры нежели на автомобильный прицеп. Если это достаточно большое судно, то мелкой тряски там не будет. Там проще добавлять воду, причем морскую, не пресную, которую на машине, как обеспечить, я не представляю. При этом в море прохладнее. Подозреваю, в Хабаровском крае температура совсем не маленькая. Они могут перегреться очень сильно", - добавил эксперт.

При этом он отметил, что вероятность успеха принятой схемы транспортировки довольно велика.

"Вообще косаток перевозят таким образом, и в Москвариум их везли тоже на автомобиле. Тем не менее, они уцелели. Шанс большой что они выживут. 80-90 процентов, что они выживут и перенесут транспортировку. Это не смертельно для них", - сказал Лисицын.

Во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным показали сюжет о том, что двух косаток и шесть белух из бухты Средней в Приморье погрузили в контейнеры и везут автомобилем, а затем речным транспортом в Хабаровский край к месту вылова в Охотском море.