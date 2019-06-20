Путин выступил против либерализации "антинаркотических" статей УК

Вместо этого президент предлагает усилить контроль за правоохранительными органами

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин не считает нужным смягчать наказание за преступления, связанные с наркотиками. Вместо этого следует усилить контроль за деятельностью органов по борьбе с наркопреступностью, заявил он во время "прямой линии" в четверг.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика", - сказал Путин. По мнению президента, угроза наркотиков для нации очень велика, поэтому уголовную ответственность нужно сохранить даже за небольшие объемы наркотиков. "Никакой либерализации здесь быть не может", - заявил глава государства.

Таким образом Путин прокомментировал ситуацию вокруг задержания журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Чтобы такие инциденты не повторялись, Путин предложил создать в системе собственной безопасности МВД отдельное направление для контроля за правоохранительными органами. "Здесь самое главное - наладить контроль", - считает президент. Он также обещал поговорить с Генпрокуратурой, ФСБ и МВД по этому вопросу.

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - добавил Путин.

При этом он признал, что в России выносят очень много обвинительных приговоров за нарушения в сфере оборота наркотиков. "Более того, от всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев - это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков - наркотических средств и прекурсоров", - заключил президент.

Путин ранее во время "прямой линии" согласился с руководителем Центра паллиативной медицины столичного Депздрава, основателем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер в том, что врачи зачастую не назначают наркосодержащие лекарства, опасаясь уголовного преследования. Однако декриминализовать врачебные ошибки при использовании препаратов, содержащих запрещенные вещества, президент также не считает нужным.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.