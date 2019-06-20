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Путин не поддержал предложение декриминализовать для врачей ошибки при лечении наркотиками

Об этом президента попросила Нюта Федермессер, она заявила, что из-за опасений врачей люди страдают без обезболивания

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал, что в медицине есть проблема опасения врачей назначать наркосодержащие лекарства из-за статьи Уголовного кодекса 228 части 1. Однако он не поддержал предложение ее декриминализовать, а посоветовал выработать четкую схему отчетности за использование таких препаратов.

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Поспособствовать декриминализации этой статьи президента попросила руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. Она сказала, что по этой статьи врачей могут привлекать к ответственности за ошибки, случайности, за закатившуюся куда-то ампулу. По ее словам, для наказания за умышленную утечку наркотиков в криминальный оборот или за негативные последствия для здоровья пациента есть другие статьи. Однако опасения врачей назначать наркотики лишают обезболивания слишком многих. Все усилия фонда "Вера" и фонда "Подари жизнь" заставить все заинтересованные ведомства изменить ситуацию ни к чему не привели.

"Если ампула закатилась, то ее можно достать", - первым делом посоветовал Путин.

Он подчеркнул, что все же со стороны врачей есть нарушения и случаи ухода наркотиков в нелегальный оборот. Однако такие случаи не должны дестабилизировать всю систему, а случайные ошибки или отклонения от регламента не должны становиться поводом для уголовного дела, считает он.

По его мнению, "решение лежит на поверхности": просто начать фиксировать подобные утраты или нестандартный расход наркотиков особыми актами за подписью заведующей поликлиникой или главврача больницы. Он призвал ведомства, курирующие здравоохранения, разработать такую систему отчетности.

Нюта Федермессер Владимир Путин наркотики

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