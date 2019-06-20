Путин не поддержал предложение декриминализовать для врачей ошибки при лечении наркотиками

Об этом президента попросила Нюта Федермессер, она заявила, что из-за опасений врачей люди страдают без обезболивания

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин признал, что в медицине есть проблема опасения врачей назначать наркосодержащие лекарства из-за статьи Уголовного кодекса 228 части 1. Однако он не поддержал предложение ее декриминализовать, а посоветовал выработать четкую схему отчетности за использование таких препаратов.

Поспособствовать декриминализации этой статьи президента попросила руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер. Она сказала, что по этой статьи врачей могут привлекать к ответственности за ошибки, случайности, за закатившуюся куда-то ампулу. По ее словам, для наказания за умышленную утечку наркотиков в криминальный оборот или за негативные последствия для здоровья пациента есть другие статьи. Однако опасения врачей назначать наркотики лишают обезболивания слишком многих. Все усилия фонда "Вера" и фонда "Подари жизнь" заставить все заинтересованные ведомства изменить ситуацию ни к чему не привели.

"Если ампула закатилась, то ее можно достать", - первым делом посоветовал Путин.

Он подчеркнул, что все же со стороны врачей есть нарушения и случаи ухода наркотиков в нелегальный оборот. Однако такие случаи не должны дестабилизировать всю систему, а случайные ошибки или отклонения от регламента не должны становиться поводом для уголовного дела, считает он.

По его мнению, "решение лежит на поверхности": просто начать фиксировать подобные утраты или нестандартный расход наркотиков особыми актами за подписью заведующей поликлиникой или главврача больницы. Он призвал ведомства, курирующие здравоохранения, разработать такую систему отчетности.