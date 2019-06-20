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Путин чуть не забыл вопрос про "суверенный интернет" из-за шаурмы

Он заверил, что никаких ограничений в интернете власти не планируют

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Видеоблогер Амиран Сардаров, автор блога "Дневник Хача" попросил президента Владимира Путина "честно сказать", зачем в России приняли закон о "суверенном интернете". Он поднял эту тему на "прямой линии" 20 июня.

Он отметил, что закон очень обеспокоил блогеров и других пользователей интернета, поскольку создалось впечатление, будто бы власти снова хотят закрыть общество за "железным занавесом".

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Задав вопрос, Сардаров заявил, что его шаурма - лучшая в Москве, и предложил угостить президента. В декабре 2018 года он открыл "гастробар" с шаурмой на автовокзале "Северные ворота" у метро "Ховрино".

Комментируя предложение с шаурмой, Путин едва не забыл основной вопрос блогера. Он заверил, что "речь совсем не идет об ограничениях в интернете", такого не планируется, наоборот, закон должен обеспечить устойчивую работу интернета в России на случай каких-либо сбоев вовне.

В связи с этим он напомнил о решении властей США ограничить сотрудничество с китайской компанией Huawei. Он добавил, что большинство серверов, нужных для работы интернета, находятся за границей, если что-либо с ними случится, например, они начнут отключаться, это приведет к сбоям в Рунете. По его словам, закон должен обеспечить возможность российским властям поддерживать работу Рунета автономно.

Закон об обеспечении устойчивости Рунета вступит в силу с 1 ноября 2019 года. Он предусматривает установку в России техсредств для противодействия внешним угрозам и перенаправления трафика на внутрироссийские маршруты.

Закон вводит понятие "точки обмена трафиком", операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика и запрещать трафик к ресурсам с запрещенной информацией. Определение правил маршрутизации в сети передается федеральному исполнительному органу, ему же операторы сообщают о маршрутизации на трансграничных линиях и дают ему возможность централизованного управления трафиком в случае угрозы.

Амиран Сардаров Владимир Путин суверенный интернет

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