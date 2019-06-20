Губернатор пообещал водопровод жителям тюменского села, пожаловавшимся Путину

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что водопровод от Тюмени до села Каскара, о котором просили на "Прямой линии" с президентом РФ местные жители, будет реконструирован в 2020 году.

"В 2020 году водопровод от города Тюмени до села Каскара будет построен, соответственно будет возможность увеличить пропускную способность, и все жители частного сектора будут иметь возможность подключиться к централизованному водоснабжению", - сказал Моор.

При этом он отметил, что на сегодняшний день есть возможность присоединения к действующему водопроводу.

Как уточнил агентству "Интерфакс" замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, помимо Каскары к центральному водопроводу к 2022 году будут подключены еще несколько сел Тюменского района.

"Новый водовод от Тюмени до Каскары с отводами на села Ембаево, Тураево, Яр, Новотуринский планируется построить до конца 2020 года, а уличные водопроводы в этих селах и деревне Велижаны планируется построить до конца 2021 года", - отметил Вахрин.

"При этом, заявительница уже сейчас может обратиться в "Тюмень Водоканал" и получить техусловия на подключение, а выполнив их, присоединиться к существующему водопроводу", - подчеркнул замгубернатора.

Агентству "Интерфакс" сообщили в "Тюмень Водоканале", что компания проводила обследование водовода - его пропускной способности достаточно для подключения потребителей. "К нам поступало только 15 обращений. Эти потребители были подключены", - сообщил представитель компании.

В ходе "Прямой линии" жительница села Каскара Тюменского района пожаловалась, что в поселке нет водопровода. По ее словам, жителям приходится покупать воду в бутылках в Тюмени. СКР и прокуратура проводят проверку.

Каскара расположена в 28 км от Тюмени. В селе находится АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области.