СК начал проверку после жалобы Путину на плату за вывоз мусора в смоленском селе

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлево Смоленской области в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора, сообщает СУ СКР по региону.

"В ходе доследственной проверки следователями будет дана оценка действиям лиц, ответственных за вывоз мусора и взимание платы с населения в селе Семлево. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении ведомства.

Обращение жителей села Семлево о том, что управляющая компания необоснованно взимает плату за вывоз мусора с селян, поступило на "прямую линию" с президентом. В сообщении местные жители указали, что в селе отсутствуют мусорные контейнеры, но квитанции на оплату вывоза мусора им приходят.