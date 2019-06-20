Отстраненный министр экономики Дагестана признал вину и переведен под домашний арест

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Кировский суд города Махачкалы постановил смягчить меру пресечения временно отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

"Решением судьи Кировского суда города Махачкалы 20 июня Хасбулатова отпустили под домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Министр экономики и территориального развития Дагестана Хасбулатов был задержан 30 апреля по подозрению в мошенничестве на 20 млн рублей. По данным следствия, хищение денег было совершено 2015 году, когда он был главой республиканского МФЦ.

1 мая Кировский суд города Махачкалы арестовал его на два месяца - до 30 июня. Вскоре суд временно отстранил его от должности министра.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству, что Хасбулатов признал вину и постепенно возмещает ущерб, нанесенный государству.