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Задержанного министра экономики Дагестана арестовали

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, такая мера была избрана сегодня по ходатайству следственного отдела МВД по Республике Дагестан Кировским районным судом города Махачкалы.

30 апреля сотрудники полиции в рамках уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в аэропорту "Уйташ-Махачкала" задержали Хасбулатова.

В РоссииЗадержание министра экономики Дагестана связано с делом о хищении 20 млн рублейЧитать подробнее

Как сообщала Волк, дело было возбуждено 21 апреля по факту хищения денежных средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении госконтрактов на оснащение многофункциональных центров Дагестана.

По ее словам, с 2013 по 2018 год задержанный являлся руководителем государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан".

Как рассказала Волк, по данным следствия, в 2015 году подозреваемый создал организованную группу, которая при проведении закупок мебели, компьютеров и оргтехники для нужд МФЦ Дагестана существенно завышала их стоимость. Денежные средства выводились через аффилированные фирмы, обналичивались и использовались членами группы по своему усмотрению, отметила она.

Дагестан Осман Хасбулатов

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