Депутат Госдумы Гаврилов обратился к врачам после конфликта в Тбилиси

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы Сергей Гаврилов решил пройти медицинское обследование после нескольких атак во время заседания МАП в Тбилиси.

Он рассказал "Интерфаксу" в пятницу, что находится в поликлинике, результаты обследования будут известны в ближайшее время. Парламентарий заявил о намерении в течение часа приступить к своей работе в Госдуме, где он возглавляет комитет по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений.

Гаврилов связал беспорядки в Тбилиси с непоследовательностью грузинских властей. "То, что происходит сейчас - это исключительно последствие непоследовательной, абсурдной иногда позиции руководства Грузии, которое пытается усидеть даже не на двух стульях, а на трех-пяти стульях: пытается и сохранить добрососедские отношения, и привлекать инвестиции, и развивать культуру, при этом по традиции потакая американским коллегам, отыгрывая антироссийскую карту", - сказал он.

Беспорядки в Тбилиси

26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Участие в Генассамблее МАП планировали принять депутаты из 23 стран.

Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну. В грузинских СМИ появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.

В среду в Тбилиси начались акции протеста в связи с приездом в Грузию российской делегации. В начале заседания Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Было объявлено, что заседание состоится в пятницу в одной из гостиниц Тбилиси.

Позднее оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг протеста. В ходе акции ее участники предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка, применявшими резиновые пули и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали десятки человек, в том числе журналисты.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была созданная в 1993 году по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране. По ее утверждению, те, кто поощряют происходящее в Грузии, поддерживают "российскую политику".