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Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента

Грузинская оппозиция начала требовать отставки спикера парламента, сорвав заседание международной православной организации

Депутат Гаврилов рассказал о событиях в здании Грузинского парламента
Сергей Гаврилов (справа, архив)
Фото: ТАСС, Владимир Смирнов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в интервью "Коммерсанту" прокомментировал события вечера четверга, с которых начался митинг у здания грузинского парламента в Тбилиси и попытки оппозиции ворваться внутрь.

Российская делегация участвовала в заседании Генеральной Ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия. Гаврилов, как ее председатель, по приглашению грузинской стороны, занял кресло спикера. По его словам, во время перерыва в заседании "в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы".

Экстремисты угрожали расправой. Среди них, по словам Гаврилова, могли быть грузинские депутаты. Его самого ударили. Из-за срыва визита Гаврилов не смог посетить могилу своего деда, похороненного в Грузии.

Как работает Межпарламентская Ассамблея православия

Межпарламентская Ассамблея православия (МАП) содействует принятию законов, отвечающих интересам православия, усиливает политические меры в деле защиты духовных ценностей православия и активизирует межцерковное общение. Организация появилась в 1993 году по инициативе парламента Греции. Ее штаб-квартира находится в Афинах. Сейчас в Ассамблею входят 25 стран: Албания, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Грузия, Иордания, Казахстан, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Молдавия, Палестина, Польша, Украина, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Финляндия, Хорватия и Черногория. В заседаниях участвуют депутатские группы и депутаты из Австралии, Аргентины, Египта, Канады, Конго, Мозамбика, Судана, США, Уганды, Чили и Эфиопии.

Сергей Гаврилов избран президентом МАП в 2018 году.

Каждый июнь Генеральная Ассамблея МАП проводит заседание, работой которого руководит избираемый на два года президент. Трижды в год заседает Международный секретариат МАП, формирующий восемь профильных комиссий.

Некоторые грузинские СМИ сообщили, что Гаврилов участвовал в боевых действиях в Абхазии. Он опроверг эту информацию и заявил, что никогда не участвовал в боевых действиях в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.

Грузинские депутаты принесли извинения за случившееся. Российская сторона их приняла.

После нападения делегации стран-участниц переместились в гостиницу, где завершили заседание. Российская делегация вскоре вылетела в Москву. На момент написания текста самолет с ней уже прибыл.

Протестующие требуют отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури. На митинге один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе.

Митингующие совершили несколько попыток ворваться в здание парламента. Полиция остановила их, применив слезоточивый газ. С обеих сторон пострадали несколько десятков человек.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны в 2008 году после военного конфликта в Абхазии и Южной Осетии. По мнению грузинской стороны, Россия осуществляет оккупацию ее территорий. Россия считает Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами. В феврале премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что в таком состоянии невозможно восстановить дипломатические отношения между странами.

Грузия Россия МАП Сергей Гаврилов

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