В Абхазии пообещали наказание грузинскому депутату, заявившему о совершенных им убийствах

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Абхазия примет необходимые действия по привлечению к ответственности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, по его же словам совершённые им на территории страны, заявил журналистам в Сухуме министр иностранных дел республики Даур Кове.

Глава МИД Абхазии подчеркнул, что заявление о преступлениях грузинский парламентарий, член фракции "Европейская Грузия" сделал с трибуны парламента Грузии.

По словам Кове, "абхазская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы вышеупомянутый военный преступник понёс заслуженное наказание за совершенные им тяжкие преступления на территории нашей республики".

В комментарии МИД Абхазии, распространенном в пятницу, признание депутата названо "циничным". "Подобное "заявление" не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями", - говорится в документе.

МИД Абхазии также сообщает, что "представители абхазской стороны намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием "заявление" и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий и обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссий".

Накануне фракция "Европейская Грузия" сорвала Генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи православия, которая должна была пройти в здании парламента Грузии в Тбилиси. Возмущение оппозиции вызвал тот факт, что на мероприятии председательствовал российский депутат Сергей Гаврилов, который во время заседания сидел в кресле председателя парламента Грузии. Вечером в Тбилиси произошли беспорядки.

В грузинских СМИ ранее появилась информация о том, что Гаврилов якобы участвовал в боевых действиях против Грузии на стороне Абхазии. Сам Гаврилов опроверг ее и сказал, что никогда не воевал в горячих точках, не носил оружие и не бывал в Абхазии с момента объявления независимости.