"Яблоко" пожаловалось в ЦИК на "прячущиеся" петербургские избиркомы

Решения о назначении выборов "скрывают" муниципалитеты и избирательные комиссии, говорят в партии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова просит Центризбирком проверить избирательные комиссии муниципальных образований Петербурга, которые "прячутся" от оппозиционых кандидатов, "скрывают информацию" о назначении муниципальных выборов и мешают регистрации. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе партии.

По словам главы избирательного штаба партии на муниципальных выборах в Петербурге Максима Каца, избиркомы "прибегают ко всяким ухищрениям", чтобы не принять у кандидатов документы.

Слабунова обратила внимание, что решение скрывать информацию о назначении муниципальных выборов мешает кандидатам: "невозможно подать документы о выдвижении кандидатом, не зная сроки их подачи".

Ранее в муниципальном образовании "Сосновское" решение назначить выборы было принято 10 июня. Тогда же его опубликовали СМИ. В городской избирком это решение поступило 15 июня. Таким образом, о старте избирательной кампании не узнал никто, в том числе и кандидаты. Зампред ЦИКа Николай Булаев назвал это грубым нарушением законодательства и потребовал наказать виновных. Горизбирком Петербурга 15 июня обратился в прокуратуру с просьбой о проверке.

В "Яблоке" говорит, что ситуация с Сосновским не единичная: в большинстве петербургских муниципалитетов выборы были назначены, но этот факт скрылся как муниципальными советами, так и избирательными комиссиями. Во многих муниципальных образованиях решения о выборах были приняты 9 июня (воскресенье), однако комиссии сообщили о назначении выборов только 19 июня, что сократило 20-дневный срок подачи документов.

Слабунова также обратилась к генпрокурору Юрию Чайке и прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко с требованием провести проверку указанных нарушений.

В этой муниципальной кампании "Яблоко" планирует выдвинуть 650 кандидатов. Выборы пройдут одновременно с губернаторскими 8 сентября.