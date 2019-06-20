Выдвинувшиеся в Мосгордуму оппозиционеры пожаловались на фальшивых сборщиков подписей

В Мосгоризбиркоме заявили, что в это не верят и что таких жалоб в комиссии не получали

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Выдвинувшиеся в Мосгордуму оппозиционные политики пожаловались, что в городе подписи за них собирают фальшивые сборщики, не связанные с их штабами. Как пишут "Ведомости", об этом заявили Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров, Юлия Галямина.

Илья Яшин, выдвинувшийся по 45-му избирательному округу (районы Красносельский, Басманный, Мещанский, Сокольники), сообщил 9 июня в фейсбуке, что такая сборщица попросила его поставить подпись за него самого. По его словам, у нее был фальшивый подписной лист. Она рассказала, что ей предложили собирать подписи за Яшина и обещали по 250 рублей за каждую. Она также назвала имя человека, который ее нанял. Яшин пожаловался на нее в полицию.

Дмитрий Гудков (округ № 5 – Филевский парк, Щукино, Хорошево-Мневники) рассказал со слов своего сторонника об обнаружении лжеволонтера его штаба с фальшивыми подписными листами. Другие сторонники рассказали, что к ним в квартиры от его имени приходили сборщики подписей, которых в действительности туда не направляли. По мнению политика, это устроили, чтобы усложнить сбор подписей реальным кандидатам.



Константин Янкаускас (округ № 31 – Зюзино, Нагорный, Северное Чертаново) рассказал "Ведомостям", что с начала сбора подписей в его поддержку волонтеры узнали о работающих в округе 50 фальшивых сборщиках. Эти сборщики рассказали, что их наняли через группы студсоветов и подработок, им обещали по 250 рублей за подпись. "На нескольких человек мы написали заявления в полицию, УВД Зюзина должно провести проверку", – отметил политик. Он предупредил, что на листах настоящих сборщиков должен быть указан номер его избирательного счета, у фальшивых этого нет.

Про еще одного лжесборщика политик из "Яблока" Кирилл Гончаров (округ № 32 – Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон) рассказал, что тот представлялся именем настоящего волонтера штаба. В результате Гончарову пришлось начать перепроверять все поданные подписи.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не верит в фальшивых сборщиков, кандидаты на такое не жаловались. Он предположил в интервью "Ведомостям", что "у некоторых кандидатов плохо идет сбор подписей, они пытаются найти крайних и заранее оправдаться, если что-то пойдет не так".

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин сказал изданию, что раньше не встречал такую технологию. Он отметил, что фальшивый сбор подписей подпадает под уголовные статьи о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или о фальсификации избирательных документов.