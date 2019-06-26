В Петербурге выявили тайное назначение муниципальных выборов в пяти округах

Скрывая даты решений о назначении выборов, избиркомы мешают кандидатам подать вовремя документы

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская избирательная комиссия подтвердила нарушения сроков уведомления о назначении выборов в пяти муниципальный округах. Ранее на то, что избиркомы скрывают информацию о назначении выборов пожаловалась партия "Яблоко".

26 июня рабочая группа горизбиркома рассмотрела жалобы по трем избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО) Ржевка, Екатерингофское и Сергиевское. Там выборы назначили 9-10 июня, но должным образом не оповестили об этом общественность, выяснила проверка.

Рабочая группа рекомендовала горизбиркому отсчитывать начало выборов в Сергиевском с 25 июня, в Екатерингофском с 24 июня, в Ржевке - с 20 июня. Кандидаты смогут подать документы в комиссии в течение 20 дней, которые отсчитываются со следующего после назначения выборов дня. Горизбиркому также рекомендовали обязать комиссии на местах принимать документы с 9 утра до 18:00.

Также в среду рабочая группа заслушала такую же жалобу по Пискаревке, но не приняла по ней решения. Комиссия попросила заявителя принести документ из библиотеки, удостоверяющий, что газета с данными о назначении выборов не была размещена в учреждении оперативно, как этого требует закон.

Ранее комиссия подтвердила такие же нарушения в Сампсониевском и Академическом. Таким образом, группа подтвердила нарушения в пяти избирательных округах, сказал "Интерфаксу" член горизбиркома Олег Зацепа.

По его словам, Горизбирком планирует вынести решение по всем ИКМО 27 июня.

Зацепа добавил, что в Сергиевском и Екатерингофском нарушения допустили управы, они горизбиркому не подчиняются, поэтому материалы о нарушениях будут направлены в прокуратуру.

Рабочая группа комиссии также рассматривала жалобу на режим доступа в избирательные комиссии Звездного и Гагаринского.

20 июня горизбирком сообщал, что планирует пожаловаться в прокуратуру о сокрытии информации о назначении выборов в мунципалитете Сосновское. Там решение назначить выборы приняли 10 июня, но сообщили об этом городской комиссии только 15 июня.

21 июня на "прячущиеся" избиркомы в ЦИК пожаловалось "Яблоко". Председатель партии Эмилия Слабунова заявила, что комиссии муниципальных образований Петербурга скрывают информацию о назначении выборов от оппозиционных кандидатов, тем самым мешая им зарегистрироваться в срок: нельзя подать документы о выдвижении, не зная сроки их подачи. Как говорили в партии, во многих муниципальных образованиях решения о выборах были приняты 9 июня (воскресенье), однако комиссии сообщили о назначении выборов только 19 июня, что сократило 20-дневный срок подачи документов.

25 июня стало известно, что Центризбирком направил в Петербург 14 представителей за наблюдением за подготовкой к муниципальным выборам