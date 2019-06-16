Избирком Петербурга признал законным сбор подписей за Беглова в вестибюлях метро

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сборщики подписей за выдвижение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в вестибюлях метро не нарушают закон, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской избирательной комиссии в субботу.

"Изложенные в обращении (депутата Заксобрания Бориса Вишневского - ИФ) доводы о незаконности сбора подписей не подтвердились. Штаб кандидата (Беглова - ИФ) производил сбор подписей в вестибюлях в соответствии с возмездным договором с ГУП "Петербургский метрополитен", что не нарушает требований законодательства", - уточнили в пресс-службе.

С 31 мая в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило два обращения по теме сбора подписей на рабочих местах или с использованием должностного положения. Обращения направлены в полицию для проведения проверки.

Ранее депутат Вишневский обратился в избирком Петербурга с жалобой на сбор подписей за Беглова в вестибюлях метро. Он указал на правила пользования городским метрополитеном, которые запрещают вести любую агитационную деятельность, адресованную неограниченному кругу лиц.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Беглова Сергей Кормилицын сообщил "Интерфаксу", что петербургский метрополитен предоставляет места для сборщиков подписей в вестибюлях на коммерческой основе.

"Сборщики наши, все нормально. Имеется договор о предоставлении услуг с метрополитеном (о выделении мест под пикеты - ИФ), финансовый уполномоченный Александра Дмитриевича с ними вышел на контакт еще в начале месяца. Это за деньги делается. Насколько я понимаю, если другой кандидат обратится в ГУП "Петербургский метрополитен" с просьбой о предоставлении такой же услуги, я не думаю, что ему будет отказано", - подчеркнул Кормилицын.

По его словам, федеральный закон о выборах напрямую не запрещает вести агитацию и собирать подписи в метро.

"Существует такая вещь, как главенство закона. Если федеральный закон разрешает, а местные правила, ведомственные инструкции или правила предприятия запрещают, то ситуация толкуется в пользу федерального закона", - добавил пресс-секретарь штаба.