Поиск

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

По версии следствия, он получил тысячу квадратных метров недвижимости в Балашихе от застройщика

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке
Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков
Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Пушкинского района Московской области, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Чиновника обвинили в получении особо крупной взятки.

Защита просила поместить его под домашний арест.

По версии следствия, Жирков в 2015 году, пока руководил Балашихой, получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся жилом доме. Взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и общее покровительство, считают в СК.

Чиновника задержали 20 июня, днем ранее у него дома и на работе прошли обыски.

Евений Жирков Пушкино Балашиха Московская область Басманный суд

Новости по теме

Новости

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Материалы о нарушениях оперативников в "деле Голунова" отправлены в прокуратуру Москвы

В Госдуме скептически оценили предложение МВД о лишении водительских прав до суда

В Госдуме скептически оценили предложение МВД о лишении водительских прав до суда

Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным

Кремль начал составлять поручения по итогам "Прямой линии" с Путиным
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов заявил о попытке госпереворота в Тбилиси, связанной с Саакашвили

Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

Число усыновленных иностранцами российских сирот сократилось в девять раз

Восьмой бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев освободился из колонии

Глава чеченского "Мемориала" Оюб Титиев освободился из колонии

Депутатам предложили разрешить в России электронные заявления об отпуске и увольнении

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');