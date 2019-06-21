Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

По версии следствия, он получил тысячу квадратных метров недвижимости в Балашихе от застройщика

Глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков Фото: ТАСС, Михаил Почуев

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа главу Пушкинского района Московской области, бывшего мэра Балашихи Евгения Жиркова. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде. Чиновника обвинили в получении особо крупной взятки.

Защита просила поместить его под домашний арест.

По версии следствия, Жирков в 2015 году, пока руководил Балашихой, получил от застройщика взятку в виде нежилых помещений общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся жилом доме. Взятку ему дали за неоднократный перенос сроков сдачи объекта и общее покровительство, считают в СК.

Чиновника задержали 20 июня, днем ранее у него дома и на работе прошли обыски.