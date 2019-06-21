Бывшего мэра Балашихи обвинили во взятке в особо крупном размере

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову предъявили обвинение в получении взятки в то время, когда он занимал должность мэра Балашихи, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство", - рассказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время экс-глава Балашихи задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Петренко отметила, что дома и на работе у Жиркова проведены обыски, изъяты значимые для следствия предметы и документы. Кроме того, обыски прошли и у его знакомых.

Накануне информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия в отношении Жиркова. По его данным, в администрации Пушкинского района прошли обыски, которые могут быть связаны с деятельностью Жиркова на посту мэра Балашихи, в частности, с вопросами долевого строительства.

Ранее в подмосковном главке СК сообщили, что по поручению главы ведомства следователи возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) против чиновников Балашихи. По данным следствия, они с 2003 года не предоставляли квартиры жителям аварийного жилья и таким образом нарушили права и законные интересы граждан. На тот момент речь шла о "неустановленных" чиновниках.

Евгений Жирков стал главой Пушкинского района Московской области в феврале этого года. До этого в 2014-2017 годах он был мэром подмосковной Балашихи. Из-за скандала с мусорным полигоном "Кучино" Жирков по собственному желанию покинул свой пост.