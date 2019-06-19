В администрации Пушкинского района Подмосковья прошли обыски

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в отношении главы Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в среду в администрации района прошли обыски. О предположил, что это может быть связано с деятельностью Жиркова на посту главы подмосковной Балашихи, в том числе с вопросами долевого строительства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.