Поиск

Беглов попросил о проверке в связи с видео якобы фальсификаций в его поддержку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов просит правоохранительные органы провести проверку в связи с публикацией в интернете видеозаписи с якобы фальсификацией подписей в его поддержку как кандидата.

"Мне уже сообщили об этом (видео - ИФ), и я хочу заявить, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо глупость", - сказал Беглов в видеокомментарии, предоставленном "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее в пятницу петербургский штаб Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждают сторонники оппозиционера, подписные листы в поддержку Беглова заполняют из готовой базы людей с необходимыми персональными данными. В штабе заявляют, что это происходит в здании администрации Выборгского района.

Как сообщалось, 1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тысяч подписей поддержки от жителей города. В четверг в штабе Беглова "Интерфаксу" сообщили, что сбор подписей почти завершен.

Выборы губернатора пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Санкт-Петербург Александр Беглов Алексей Навальный

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Перевозчики обеспечат россиянам досрочное возвращение из Грузии

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Песков назвал условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

Минобороны РФ утилизирует единственную украинскую подлодку "Запорожье"

Что произошло за день: пятница, 21 июня

Мордашов передал детям часть доли в европейском туроператоре TUI

Госпитализированный глава Дагестана пошел на поправку

Госпитализированный глава Дагестана пошел на поправку

Казус в КС может заблокировать перевод налоговых преступлений в более тяжкие

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Губернатор Алиханов поддержал руководителя калининградской "Экозащиты", покинувшую Россию

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

Главу Пушкинского района арестовали по делу о взятке

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');