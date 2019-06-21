Беглов попросил о проверке в связи с видео якобы фальсификаций в его поддержку

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов просит правоохранительные органы провести проверку в связи с публикацией в интернете видеозаписи с якобы фальсификацией подписей в его поддержку как кандидата.

"Мне уже сообщили об этом (видео - ИФ), и я хочу заявить, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое: либо это провокация, либо злой умысел, либо глупость", - сказал Беглов в видеокомментарии, предоставленном "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора.

Ранее в пятницу петербургский штаб Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждают сторонники оппозиционера, подписные листы в поддержку Беглова заполняют из готовой базы людей с необходимыми персональными данными. В штабе заявляют, что это происходит в здании администрации Выборгского района.

Как сообщалось, 1 июня Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах губернатора. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тысяч подписей поддержки от жителей города. В четверг в штабе Беглова "Интерфаксу" сообщили, что сбор подписей почти завершен.

Выборы губернатора пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября.