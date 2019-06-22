Москва потребовала от Тбилиси обеспечить безопасность российских журналистов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии в связи с попыткой нападения в субботу в Тбилиси на съемочную группу телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Сегодня в Тбилиси была предпринята попытка нападения на съемочную группу телеканала "Россия 24" со стороны агрессивно настроенных радикальных элементов. До этого в ходе массовых беспорядков в столице Грузии уже пострадали представители целого ряда местных и зарубежных СМИ", - говорится в комментарии ведомства.

В МИД России потребовали от властей Грузии обеспечить безопасность для находящихся в стране как российских журналистов, так и граждан РФ в целом.

В комментарии ведомства говорится, что Москва ждет соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию.

Такое решение было принято после событий 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

Как сообщалось, что в ночь на 22 июня в Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжали оставаться несколько сот участников акции.

Минтранс России сообщил в субботу, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены также с 8 июля.