Полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в "Лефортово" два месяца

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посетили во вторник СИЗО "Лефортово", в ходе посещения получили жалобы от осуждённого за получение взятки и воспрепятствование правосудию бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

"В ходе посещения СИЗО "Лефортово", была получена жалоба Захарченко на то, что он два месяца не может подстричься", - сказал Мельников.

Аналогичные жалобы, добавил он, поступили и от других заключённых.

По словам Мельникова, ранее в СИЗО в силу отсутствия парикмахера заключённым выдавались машинки, и они стригли друг друга сами.

Ответственный секретарь ОНК Москвы отметил, что в "Лефортово" все машинки оказались сломаны, на что было обращено внимание руководство СИЗО. При этом, добавил он, в других столичных изоляторах такой проблемы нет.

"Члены ОНК предложили в качестве гуманитарной помощи передать машинки, но во ФСИН сообщили, что в них не нуждаются, так как в настоящее время руководством изолятора проводится процедура закупки шести таких машинок, однако она очень длительная и поэтому заключенные не могут подстричься", - сказал Мельников.

Захарченко также пожаловался на то, что уже более месяца не может попасть к стоматологу, попросил оказать ему содействие в прохождении медосмотра в связи с плохим самочувствием. "Членами ОНК даны соответствующие рекомендации руководству СИЗО, надеемся, что в ближайшее время эта проблема разрешится", - добавил Мельников.

Дело Захарченко

Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (часть 3 статьи 294 УК РФ).

Суд также назначил Захарченко штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору полковник лишен звания и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти.

При этом суд оправдал экс-полицейского по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток за непричастностью к преступлению - за ним признано право на реабилитацию.

Захарченко и адвокаты настаивают на его полной невиновности ввиду отсутствия в действиях полковника события и состава преступления. Прокурор Милана Дигаева поясняла "Интерфаксу", что сторона гособвинения намерена обжаловать приговор в части оправдания экс-полицейского по одному из эпизодов получения взяток.

Согласно приговору Пресненского суда, установлено, что Захарченко получил от бизнесмена Мехди Дусса 50-процентную дисконтную карту рыбного ресторана La Maree, с помощью которой при посещении заведений сети сэкономил около 3 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Эпизод, по которому Захарченко оправдан, касается, якобы полученной им от Дусса вместе с экс-сотрудником ФСБ Дмитрием Сениным взятки в $800 тыс.

Свою вину Захарченко не признает ни по одному из эпизодов и называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми". Под арестом он находится с 10 сентября 2016 года.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.