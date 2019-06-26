ВАК согласилась приглашать на обсуждения спорных диссертаций членов комиссии по борьбе с фальсификациями

Ранее из ВАК исключили всех активных борцов с плагиатом

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Высшая аттестационная комиссия (ВАК) согласилась с предложением Российской академии наук приглашать на обсуждение спорных диссертаций представителей комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Об этом "Интерфаксу" сказал председатель комиссии по борьбе с фальсификациями, академик Виктор Васильев.

"Это было принято с пониманием и не вызвало возражений. Как я понял, это будет делаться в рабочем порядке без большого сопротивления", - сказал он.

Ранее в среду на заседании президиума РАН о статусе ВАК такое предложение выдвинул вице-президент Академии академик Алексей Хохлов. Он напомнил, что при последнем изменении состав ВАК из нее вывели людей, "которые активно противодействовали фальсификации диссертаций, списыванию и низкому уровню работ во многих областях" и оставили тех, кого не следовало оставлять, например, ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где "по максимуму защищаются недобросовестные диссертации".

Хохлов напомнил, что в прошлом составе ВАК были люди, благодаря усилиям которых число недоброкачественных диссертаций постепенно сокращалось. Он предложил приглашать на заседания ВАК по спорным работам членов недавно созданной при РАН комиссии по противодействию фальсификации научных исследований, которую похвалил за активность.

Также на этом заседании президиум РАН единогласно принял постановление с требованием сделать ВАК независимой структурой, напрямую подчиненной правительству.