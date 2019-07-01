Глава ВАК объяснил недопуск на заседание членов комиссии РАН по фальсификациям

Также ВАК объяснил отказ признать диссертацию с плагиатом фальсифицированной

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Представителей комиссии РАН по фальсификации диссертаций не пустили на заседание Высшей аттестационной комиссии (ВАК), потому что они нарушили процедуру и не представили заранее материалы, которые хотели зачитать, в экспертный совет ВАК и Министерстве науки и высшего образования. Это "Интерфаксу" объяснил председатель ВАК Владимир Филиппов.

По его словам, члены комиссии РАН намеревались представить ВАК материалы, которые до этого не регистрировались в Министерстве науки и высшего образования, вопреки регламенту ВАК.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что 28 июня членов комиссии, вопреки ранее достигнутым договоренностям, не пустили на рассмотрение жалобы на диссертацию профессора Московского государственного университета технологий и управления Юлии Аношиной. Эксперты "Диссернета" нашли в ее работе плагиат из трех других ранее защищенных работ. Комиссия РАН по фальсификациям в течение полугода разбиралась в ситуации и пришла к выводу, что Аношина нарушила научную этику, заявил изданию вице-президент Академии Алексей Хохлов. Член комиссии Дмитрий Глухов должен был в пятницу заявить ВАК, что Аношина сфальсифицировала даты выпуска монографий, на которые ссылалась как на источник своих выводов. По его словам, он пришел, но его не пригласили на заседание.

Член президиума ВАК Анна Дыбо сообщила "Коммерсанту", что Филиппов выступил против выступления Глухова. По ее словам, он заявил, что члены президиума - "ученые, а не следователи", поэтому доклад слушать не следует. Также он предложил проголосовать за то, чтобы ВАК вообще не рассматривала заявления о фальсификации даты научных работ, "если это утверждение не подкреплено судебным решением". Большинство проголосовали "за", сказала Дыбо. По ее словам, президиум решил, что "с диссертацией Юлии Аношиной все в порядке, надо рекомендовать Минобрнауки сохранить ее ученую степень".

По словам Филиппова, президиум отказался выносить суждения о фальсификации монографии, поскольку такие вопросы и изучение документации издательств не относится к компетенции ВАК, этим должны заниматься суды.

Главный ученый секретарь ВАК, юрист Игорь Мацкевич заявил "Интерфаксу", комиссия не вправе делать утверждения о фальсификации научных работ. Он отметил, что "понятие фальсификации является сложной правовой конструкцией", и наиболее часто оно встречается в Уголовном кодексе. Оно подразумывает умышленное искажение данных, а доказать умысел может только суд. Если же ВАК начнет делать утверждения о фальсификации работ, их авторы могут оспорить решения комиссии в суде и экспертам ВАК придется за это отвечать, отметил Мацкевич.

26 июня стало известно, что ВАК согласилась приглашать на обсуждение спорных диссертаций представителей комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований.