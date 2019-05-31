Президент РАН предложил подчинить академии высшую аттестационную комиссию

Президент РАН Александр Сергеев Фото: ТАСС, Гавриил Григоров

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Поскольку Российская академия наук по положению является высшим экспертным органом, было бы разумно, если бы Высшая аттестационная комиссия (ВАК) подчинялась ей, считает президент РАН Александр Сергеев.

"Вопрос о подчинении ВАК министерству (образования и науки) или Российской академии наук возник не случайно. Академия наук по положению сейчас является высшим экспертным органом, а ВАК - это и есть экспертный орган, который призван определять степень квалификации научных работ. Исходя из этого, было бы разумно, чтобы ВАК был при Российской академии наук", - заявил Сергеев в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что в Советском Союзе ВАК находился при Совете министров СССР, и таким образом ВАК "являлся своеобразной надведомственной организацией".

Это, по словам главы РАН, "позволяло ей иметь определенную степень независимости по отношению ко всем министерствам". "Этот фактор обеспечивал стабильность работы ВАК", - подчеркнул Сергеев.

Как отметил академик, текущая дискуссия о положении ВАК вызвана тем, что утвержден новый состав членов аттестационной комиссии.

"Если посмотреть по срокам, то часть из них действительно переходит на третий срок. Но мы посмотрели соответствие нового положения постановлению правительства и по сравнению с постановлением от 2016 года новое положение определяет, что отсчет срока нахождения в ВАК идет с момента принятия нового постановления. Таким образом, юридически нет противоречия, хотя, действительно, некоторые члены ВАК работают третий срок. Но нарушения постановления правительства нет", - сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что "больше половины нового состава ВАК - члены РАН". "Таким образом, присутствие академии можно назвать весомым. Но в то же время, именно этот факт позволяет поставить вопрос о передаче ВАК под начало РАН", - сказал Сергеев.

"Надо спокойно провести обсуждение этого вопроса в правительстве. Что касается позиции президиума РАН, то президиум уже обсуждал этот вопрос и высказал свою точку зрения", - добавил он.

Новый состав ВАК

28 мая правительство РФ утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии. Согласно порядку формирования ВАК, состав комиссии был частично обновлен, во главе органа вновь встал ректор РУДН Владимир Филиппов. Решение раскритиковали сначала в сетевом сообществе "Диссернет", выступив против назначения Филиппова и исключения из состава ВАК отдельных активистов "Диссернета". В пятницу "Коммерсант" написал о претензиях "Клуба 1 июля" к новому составу комиссии.

Как пишет газета, ученые заявили, что рекомендации РАН к кадровому составу комиссии "были в очередной раз демонстративно проигнорированы". Сдержанно прокомментировал газете новый состав ВАК и вице-президент РАН Алексей Хохлов, отметив, что его, как и многих его коллег, "не может не радовать отсутствие в составе ВАК некоторых фамилий, а также присутствие некоторых других фамилий".

Между тем, в Минобрнауки подчеркивают, что новый состав ВАК был сформирован на основании предложений государственных академий наук, ведущих вузов и НИИ. Число ученых в звании академика и члена-корреспондента РАН, повысилось на 47% - в новый состав вошло 40 академиков и 31 членкор, в то время как в предыдущем составе было всего 26 академиков и 12 членкоров.

"Все кандидаты, предложенные президентом РАН академиком Сергеевым А.М. и вице-президентом РАН академиком Козловым В.В., вошли в новый состав ВАК. Из кандидатур, предложенных вице-президентом РАН академиком Хохловым А.Р., в состав ВАК вошло 18 человек (13% состава ВАК). Из 7 кандидатов, предложенных вице-президентом РАН академиком Донник И.М., в состав ВАК вошло 3", - отчитались в Минобрнауки.

"Клуб 1 июля" - объединение ученых, выступивших с критикой реформы РАН 2013 года. В него входят известные исследователи, в том числе члены Российской академии наук.