Суд сократил на полгода срок лидеру "тамбовской ОПГ" Барсукову

Теперь приговор составил 23,5 года вместо 24

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Городской суд Санкт-Петербурга сократил на полгода срок лишения свободы лидеру "тамбовской" организованной преступной группировки Владимиру Барсукову (Кумарину) и его подельнику Вячеславу Дрокову. Об этом сообщил адвокат Барсукова Константин Кузьминых.

В марте Куйбышевский районный суд назначил Барсукову 24 года колонии, а Дрокову 21. По словам адвоката, суд при этом неверно посчитал приговоры по совокупности, так что апелляция сократила эти сроки до 23,5 и 20,5 лет.

Кузьминых добавил, что в отношении его клиента продолжаются расследования уголовных дел, но больше 25 лет по совокупности он получить не может.

Приговор Куйбышевского суда был вынесен за создание преступного сообщества. Месяц спустя Барсукову предъявили обвинение в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой.