Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"
В России

Брянский суд отказался смягчить наказание организатору убийства Старовойтовой

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Брасовский районный суд Брянской области оставил организатора убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Юрия Колчина в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба райсуда.

"Исследовав материала дела, выслушав участников процесса, суд не нашел оснований для изменения вида исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на колонию-поселение, отказав в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление суда не вступило в силу.

Это уже третье ходатайство Колчина. Как сообщалось, в 2016 году он обращался с ходатайством об УДО в Тосненский районный суд Ленинградской области, а в декабре 2018 года - с такой же просьбой в Брасовский районный суд. В обоих случаях ему было отказано на основании заявлений администраций колоний строгого режима о регулярных нарушениях Колчиным режима.

Убийство Галины Старовойтовой

Депутат Госдумы, сопредседатель партии "Демократическая Россия" Старовойтова была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

Колчин - уроженец города Дятьково Брянской области. Он был арестован в октябре 2002 года. В июне 2005 года горсуд Санкт-Петербурга признал его виновным в организации убийства Старовойтовой и приговорил к 20 годам лишения свободы. С учетом ареста он отбыл в местах заключения 16 лет, в последние годы - в исправительной колонии №4 поселка Локоть Брасовского района Брянской области.

Исполнитель убийства Виталий Акишин в 2005 году получил 23,5 года лишения свободы. За соучастие в организации убийства в августе 2015 года был осужден экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Теги: Брянская область, Галина Старовойтова, Юрий Колчин

Новости по теме

В России
Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеПослание Путина Федеральному собранию. Главное
Ключевые тезисы обращения президентаПодробнее
 Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"
"Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государстваПодробнее
 Путин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода гражданПутин высказался за ипотечные каникулы для лишившихся дохода граждан
Президент также призвал навести порядок на рынке микрокредитовПодробнее
 Путин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 годаПутин предложил расширить круг получателей выплат на детей с 2020 года
Также президент призвал с июля увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублейПодробнее
Родители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьмиРодители избили пятиклассника в школе в Приморье за издевательства над их детьми
СМИ сообщают, что ранее мальчик ударил одноклассницу, ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенкиПодробнее
 "Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов"Известия" рассказали о законопроекте о недостоверных декларациях депутатов
Депутаты могут досрочно лишиться своих мандатов, если укажут в декларации заведомо недостоверную или неполную информациюПодробнее
 В Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФВ Совфеде рассказали о возможном понижении уровня дипотношений США с РФ
Если американцы пойдут на этот шаг, заявил зампред комитета Кисляк, "для осуществления дипломатической функции каналы останутся"Подробнее
 Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"Минтранс РФ потребовал проверить законность новых правил провоза ручной клади в "Победе"
В министерстве объяснили обращение многочисленными жалобами пассажировПодробнее
 Международный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресеченияМеждународный совет РСПП попросил Бастрыкина изменить Калви меру пресечения
Обращение подписали также Американская торговая палата и другие ассоциацииПодробнее
 "Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза"Единая Россия" поддержала идею снижения "муниципального фильтра" в два раза
Рабочая группа предложит внести соответствующие поправки в избирательное законодательствоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"ЭкономикаБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииВ миреMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

СПЧ обратился к Бастрыкину в связи с дизентерией в детских садах Москвы

Трое британских депутатов-консерваторов вышли из партии на фоне Brexit

Семь российских стадионов номинированы на звание лучшей арены в мире

Голосовать может любой желающий, но выбрать он может только пять арен Подробнее

Срок создания в РФ национального космического центра оценили в 3,5 года

Рогозин усомнился в способности SpaceX превзойти РФ в ракетных двигателях

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в годДоиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублей Подробнее

Из последнего оплота ИГ в Сирии вывезли несколько автомобилей с мирными жителями

Орешкин заявил об ожидаемом возврате инфляции к таргету в 4% в I полугодии 2020 года

Экс-начальника ярославской колонии отправили под домашний арест по делу об избиении осужденного

Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеКлючевые тезисы обращения президента Подробнее

Суд продлил срок задержания матери мальчика, найденного в парке "Лосиный остров"

Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"

Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда""Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государства Подробнее

Первую ядерную подлодку-беспилотник "Посейдон" спустят на воду весной

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');