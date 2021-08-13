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Осужденный за убийство Старовойтовой экс-депутат Глущенко вновь попросил об УДО

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Дзержинский суд Петербурга в сентябре рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, отбывающего наказание за соучастие в организации убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

Заседание назначено на 22 сентября, следует из картотеки суда. Ходатайство подано адвокатом осужденного Ольгой Куликовой.

По данным пресс-службы, на момент подачи ходатайства Глущенко оставалось отбыть 5 лет и 7 дней заключения. Прошение подкреплено положительными характеристиками осужденного, доводами о наличии у него жилья и регистрации в Петербурге. Также отмечается, что в случае удовлетворения ходатайства Глущенко готов "приступить к работе, о чем имеется гарантийное письмо от работодателя".

Кроме того, осужденный не против поддерживать спорт и заниматься меценатством: "являясь заслуженным тренером России, мастером спорта международного класса СССР, победителем крупных международных спортивных турниров, Глущенко готов и дальше участвовать в развитии спорта и физической культуры, выступать в качестве мецената в проведении спортивных турниров по единоборствам". В связи с этим общественные деятели, информация о которых в сообщении не уточняется, "сочли возможным ходатайствовать перед судом об УДО Глущенко, поручаются за него и окажут всяческую поддержку в реализации его профессиональных спортивных навыков".

Ранее Глущенко неоднократно просил об условно-досрочном освобождении, однако суд отказывал ему, а в июне 2020 года осужденный сам отозвал ходатайство.

Приговоры по делу об убийстве

В мае 2015 года бизнесмен, бывший депутат Госдумы и один из лидеров Тамбовской ОПГ Глущенко был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за соучастие в организации убийства Старовойтовой, застреленной в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В июне 2005 года на 20 лет лишения свободы был осужден организатор убийства Юрий Колчин. Тогда же петербургский суд вынес приговор непосредственному исполнителю убийства Виталию Акишину, который получил 23,5 года лишения свободы.

Осужденный Глущенко сообщил следствию, что организатором этого преступления также был лидер тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (в прошлом Кумарин). В 2019 году Барсукова приговорили к 24 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) с учетом ранее назначенных ему сроков по ряду других обвинительных приговоров.

Следствие по этому делу продолжается. Заказчик убийства до сих пор не установлен.

Михаил Глущенко Галина Старовойтова

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