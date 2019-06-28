Дело "Рольфа" привело к изменению статуса кредитного рейтинга компании

Агентство "Эксперт РА" установило для рейтинга компании статус "под наблюдением"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Из-за уголовного дела рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Рольф". Это означает высокую вероятность изменения рейтинга в ближайшие три месяца, сообщило агентство.

Агентство пообещало следить за следственными действиями и проанализировать их влияние на операционную деятельность компании и профиль ее корпоративных рисков.

Рейтинг автодилера пока сохранен на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом.

"Московская биржа" в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В обращении находится биржевой выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.

За четверг облигации "Рольфа" серии 001P-01 подешевели на 9,6% (до 94% от номинала, в ходе торгов цена опускалась до 86,46% от номинала), а их доходность выросла с 9,08% до 13,78% годовых (на пике дня - 17,87% годовых) на новостях о возбуждении уголовных дел в отношении менеджмента и основателя компании Сергея Петрова. Их заподозрили в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Из четырех названных фигурантов дела задержан пока только директор департамента развития бизнеса "Рольфа" и член совета директоров Анатолий Кайор. В Следственном комитете заявили, что будут просить суд поместить его под домашний арест. Сергей Петров находится за границей и возвращаться не собирается.