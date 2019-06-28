Поиск

Дело "Рольфа" привело к изменению статуса кредитного рейтинга компании

Агентство "Эксперт РА" установило для рейтинга компании статус "под наблюдением"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Из-за уголовного дела рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус "под наблюдением" по рейтингу кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Рольф". Это означает высокую вероятность изменения рейтинга в ближайшие три месяца, сообщило агентство.

Агентство пообещало следить за следственными действиями и проанализировать их влияние на операционную деятельность компании и профиль ее корпоративных рисков.

Рейтинг автодилера пока сохранен на уровне "ruA-" со стабильным прогнозом.

"Московская биржа" в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В обращении находится биржевой выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.

За четверг облигации "Рольфа" серии 001P-01 подешевели на 9,6% (до 94% от номинала, в ходе торгов цена опускалась до 86,46% от номинала), а их доходность выросла с 9,08% до 13,78% годовых (на пике дня - 17,87% годовых) на новостях о возбуждении уголовных дел в отношении менеджмента и основателя компании Сергея Петрова. Их заподозрили в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Из четырех названных фигурантов дела задержан пока только директор департамента развития бизнеса "Рольфа" и член совета директоров Анатолий Кайор. В Следственном комитете заявили, что будут просить суд поместить его под домашний арест. Сергей Петров находится за границей и возвращаться не собирается.

Рольф СКР Сергей Петров Анатолий Кайро Эксперт РА

Новости по теме

Новости

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Рубль подешевел к доллару и евро после переговоров Путина и Трампа

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 2020 года

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС

Компания Владимира Лисина продаст на рынке 2,6% НЛМК

Банк "Открытие" после критики регуляторов решил обновить слоган

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');