Постпред при Совете Европы намерен бороться с искажением позиции РФ в ПАСЕ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Постоянный представитель РФ при Совете Европы (СЕ) Иван Солтановский заявил, что Москва намерена отстаивать в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) свою позицию по украинскому вопросу и теме прав человека в РФ, так как российская точка зрения зачастую подвергается искажению некоторыми европейскими делегатами, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Предстоит очень тяжелая работа по разъяснению нашей правоты по многим наболевшим вопросам, которые здесь сильно политизированы и искажены. В основном это связано с нынешней ситуацией на Украине и вокруг нее. Это абсолютное извращение нашей позиции по Минским договоренностям и Донбассу, а также беспрерывная политизация вопроса о якобы притеснении крымских татар", - пояснил Солтановский в беседе с изданием.

По его словам, которые приводит газета, в ПАСЕ, помимо этого, передергиваются факты и по ситуации с правами человека в России, поэтому необходимо "жестко развеивать какие-либо инсинуации на этот счет".

Принципиальное противоречие по теме Украины и некоторым другим вопросам могут стать причиной для введения вторичных санкций против России в ПАСЕ, отмечается в статье.

Как пояснил изданию член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, этот вопрос могут вновь поднять в апреле 2020 года, когда мониторинговый комитет ПАСЕ представит доклад по России.

"Ассамблея гарантирует России основные права, но оставляет за собой возможность прибегнуть к второстепенным санкциям. На это тоже не надо закрывать глаза, потому что это вполне реальный сценарий. Он реален потому, что возвращение всех полномочий было сопряжено с рядом требований, из которых практически все неприемлемы. Поэтому здесь заложена определенная мина на будущее", - заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий.