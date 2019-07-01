В Совфеде рассказали об одной из главных задач России в ПАСЕ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Устранение применяющихся по политическим мотивам санкций станет в ближайшее время одной из главных задач российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Мы уже добились существенной корректировки регламента, но это еще не окончательно. Мы убеждены, что любые санкции по - будем называть вещи своими именами - политическим мотивам должны быть устранены. Но пока этого не удалось сделать. И устранение их, я думаю, и будет одной из главных задач нашей делегации в ближайшее время", - сообщил изданию Косачев.

По его словам, которые приводит газета, возвращение российской делегации в ПАСЕ не было самоцелью.

"Речь идет о том, чтобы восстановить там содержательный разговор по всему комплексу вопросов, которые накопились за все последние годы, в том числе и по так называемому российскому досье. И не надо обольщаться. Это досье в последние пять лет в наше отсутствие формировалось нашими недоброжелателями", - уточнил Косачев.

Сенатор отметил, что в этом досье сформированы устойчивые, "клишейные восприятия по таким сюжетам, как статус Крыма, ситуация на юге Украины, "дело Скрипалей", сбитый Boeing, положение секс-меньшинств в России, расследование убийства Бориса Немцова".

При этом Косачев подчеркнул, что "ситуация серьезная, и она потребует очень кропотливой и нацеленной на длительную перспективу работы российской делегации в ПАСЕ".

"Нам предстоит восстанавливать справедливость, объективность в подходах и добиваться того, чтобы у других парламентариев возникала возможность разобраться в вопросах по существу, а не по сообщениям СМИ. Во-вторых, выработать на этой основе честное и объективное мнение и соответствующие рекомендации ассамблее", - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам в беседе с "Известиями".