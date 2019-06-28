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В Кремле сочли возможным возрождение нормандского формата с приходом Зеленского

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента на Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - сказал Песков в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК).

Он отметил, что в этой связи действительно речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными. "Они отчётливо не артикулированы, требуют прояснения", - сказал он.

"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва, необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса в Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

Украина РФ Франция Германия

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