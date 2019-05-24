Меркель и Зеленский договорились сохранить "нормандский формат"

Они обсудили этот вопрос в телефонном разговоре 24 мая

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате". Они обсудили этот и другие вопросы в телефонном разговоре 24 мая, сообщил "Интерфаксу" представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Меркель и Зеленский также подчеркнули "необходимость полной реализации минских договоренностей", добавил он. Они договорились поддерживать тесный рабочий контакт.

Также они обсудили внутриполитические вопросы Украины и ситуацию на востоке страны и двустороннее сотрудничество Киева и Берлина, рассказал Зайберт.

Перед инаугурацией Зеленский обещал, что продолжит переговоры в "нормандском" и Минском формате. Однако он высказывал мнение, что в Минском формате нужно обновить кадровый состав и провести перезагрузку. 3 мая эти планы подтвердил советник Зеленского Александр Данилюк. Перед выборами в команде Зеленского предлагали подключить к "нормандскому формату" США и Великобританию.

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса в Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

Минский формат предполагает переговоры представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик Донбасса. Они проходят в Минске с сентября 2014 года.