Кремль сообщил о готовящейся встрече глав МИД и Минобороны РФ и Франции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ведется подготовка встречи глав МИД и Минобороны России и Франции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет подготовка встречи в формате два на два - министров иностранных дел и министров обороны", - сказал Песков журналистам.

Говоря о прошедшей встрече, Песков отметил, что лидеры России и Франции "сверили часы" по основным вопросам. "Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу Трианонского диалога", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Лидеры также обсуждали необходимость активизации "нормандского формата", однако, по словам Пескова, в этом вопросе "никакого понимания пока нет".

Накануне Песков заявил, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского позволяет говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Он отметил, что речь о встрече "нормандской четверки" заходила и в ходе переговоров Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите G20 в Осаке.

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса в Донбассе создали летом 2014 года. В "нормандскую четверку" входят Украина, Россия, Франция и Германия.