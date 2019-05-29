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Макрон пообещал организовать встречу по Украине при должных условиях

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал организовать встречу по Украине в "нормандском формате", как только сложатся политические условия.

"Я этого хочу, я эту встречу (лидеров Франции, Германии, России и Украины - ИФ) организую как можно скорее, потому что Франция выступила с этой инициативой", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов во вторник вечером в Брюсселе после неформального саммита ЕС.

"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины (Владимир Зеленский - ИФ) хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я буду опять скоро разговаривать с ним. Мы предполагаем еще раз обменяться мнениями, и, возможно, визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - подытожил Макрон.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в "нормандском формате".

"Нормандский формат" переговоров для урегулирования кризиса в Донбассе создали летом 2014 года. В него вошли представители Украины, России, Франции и Германии.

Франция Эмманюэль Макрон Украина

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