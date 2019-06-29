Уровень воды над трассой Р-255 "Сибирь" достиг 3 метров из-за паводка

Автомобильное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском полностью перекрыто

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Федеральную трассу Р-255 "Сибирь" затопило в городе Тулун Иркутской области из-за резкого подъема воды в реке Ие, сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Прибайкалье" в субботу.

"Затоплено около 6 км дороги в Тулуне. Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около 3 метров", - говорится в сообщении. Как отмечается, по состоянию на 9:30 по местному времени (4:30 мск) вода продолжала прибывать.

Уровень воды в Ие в настоящее время составляет 1357 см при критической отметке 700 см. В "Упрдор "Прибайкалье" заверили, что восстановительные работы начнут, как только вода прекратит подниматься.

Движение всех видов транспорта было закрыто 28 июня на участке 1490-1496 км трассы Р-255 "Сибирь" в Тулуне из-за затопления. Причиной резкого подъема воды стал прорыв защитной дамбы из-за дождевых паводков в регионе. Автотранспортное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском оказалось полностью перекрыто.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС. Из-за дождей в регионе из берегов вышли реки Уда, Бирюса и Ия. По данным на утро субботы, в 31 населенном пункте региона подтоплено 3 тыс. 735 домов. В них проживает 9 тыс. 156 человек, в том числе около 2 тыс. детей. Кроме того, подтоплено 3 тыс. 747 приусадебных участков.

Более 15,6 тысяч человек остаются без электроэнергии.