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В Иркутской области введен режим ЧС из-за дождевого паводка

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области из-за подтопления населенных пунктов вышедшими из берегов притоками Ангары на фоне сильных дождей, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Режим ЧС введен в 13:00 по иркутскому времени постановлением председателя областного правительства Руслана Болотова". Сотрудник пресс-службы уточнил, что в городе Нижнеудинске и четырех поселках подтоплено более 500 домов, в которых проживают около 1,2 тыс. человек. Также водой залиты приусадебные участки и дороги.

Как сообщалось, в Нижнеудинском районе вышла из берегов река Уда. В Нижнеудинске остаются подтопленными 110 домов, где живет 275 человек, в том числе 82 ребенка. В отдаленном поселке Алыгджер, который является административным центром горной местности Тофалария, подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человек, в том числе 11 детей. В поселке Шумский подтоплено 76 приусадебных участков.

В Тайшетском районе вышла из берегов река Бирюса. В поселке Соляная подтоплен 321 дом с 776 жителями, в том числе 153 ребенка, в поселке Сереброво - 23 дома с 63 жителями. В селе Талая подтоплен 51 приусадебный участок.

В Тулунском районе из берегов вышла река Ия, подтопление угрожает 887 домам в городе Тулуне. В зоне подтопления могут оказаться 1 771 человек, включая 351 ребенка.

В Нижнеудинском, Тайшетском районах и городе Нижнеудинске введены режимы ЧС. Во всех поселениях развернуты пункты временного размещения для жителей подтопленных домов, местные администрации подготовили транспорт на случай эвакуации.

27-28 июня местами в западных, центральных, южных и верхнеленских районах Иркутской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 15 м/с.

Иркутская область

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