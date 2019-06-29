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Почти 16 тысяч жителей Иркутской области остались без света из-за паводка

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Более 15,6 тысяч человек в Иркутской области остаются без электроэнергии из-за паводка, сообщает Минэнерго РФ в субботу.

"В превентивных целях отключено энергоснабжение в 31 населенном пункте пяти районов области: Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском, Тулунском, Зиминском", - говорится в сообщении ведомства. Как отмечается, в наибольшей степени отключение электроэнергии коснулось жителей Нижнеудинского района. Там без света остаются более 6,3 тысяч человек.

По информации Минэнерго, отключения затронули абонентов "Иркутской электросетевой компании" и государственного предприятия "Облкоммунэнерго".

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС по региону Андрей Шутов сообщил, что из затопленных домов в городе Тулун эвакуировали более 600 человек. По его словам, погибших нет. "Но вода продолжает прибывать, дома все глубже уходят под воду и люди, которые сначала отказывались от эвакуации, обращаются за помощью к спасателям", - сказал Шутов.

Он уточнил, что в зоне затопления в Тулуне, где в пятницу прорвало дамбу на реке Ие, находится 887 домов. В них проживает 1 тыс. 771 человек, в том числе 251 ребенок.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС. Из-за дождей в регионе из берегов вышли реки Уда, Бирюса и Ия. В результате оказались подтоплены 2 тыс. 757 домов, в которых проживает 7 тыс. 266 человек.

Иркутская область Тулун

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