Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствия наводнения в Иркутской области, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

"Считаю необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, с целью координации работ местных, региональных, федеральных органов власти, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан, создать правительственную комиссию. Ее возглавит заместитель председателя правительства РФ Мутко Виталий Леонтьевич. Я ему об этом сейчас скажу", - заявил Путин на совещании по ликвидации последствий наводнения.

Он выразил уверенность, что все представители ведомств, руководители органов власти скоординируют свою работу.

"Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть", - подчеркнул Путин.

По данным МЧС РФ, на территории Иркутской области в результате обильных осадков произошел подъем воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Произошло подтопление четырех районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский), 31 населенного пункта, 3735 жилых домов, в которых проживают 9063 человека, в том числе 2087 детей, 32 социально значимых объекта.

По последним данным ведомства, три человека, в том числе один ребенок, погибли в результате паводка. Пострадали 348 человек, в том числе 32 ребенка. 97 пострадавших, в том числе 17 детей, госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Спасатели эвакуировали 1161 человек, в том числе 261 ребенка.

В результате ЧС повреждены 13 автомобильных мостов (ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 км по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 км по 1371 км ФАД Р-255 "Сибирь"), подтоплены 17 участков автомобильных дорог местного значения.

Ранее в субботу премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

В частности, членам семей граждан, погибших в результате паводка, будет выплачено единовременное пособие в размере 1 миллиона рублей на каждого умершего. Также средства выделяются на погребение погибших.

В свою очередь граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременно пособие в размере от 200 тыс. руб. на человека (легкий вред здоровью) до 400 тыс. руб. (тяжкий вред или вред средней тяжести).

Кроме того, гражданам, проживающим в зоне паводка в жилье, подвергшемся разрушению в результате ЧС, будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. руб. на человека.

В связи с утратой имущества первой необходимости устанавливается финансовая помощь гражданам в размере от 50 тыс. руб. на человека (за частично утраченное имущество) до 100 тыс. руб. на человека (за полностью утраченное имущество первой необходимости).

Бюджету Иркутской области из резервного фонда правительства будут выделены в 2019 г. бюджетные ассигнования в размере 662 млн руб. на финансовое обеспечение мер социальной поддержки граждан, пострадавшим во время паводка.