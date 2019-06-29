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Число подтопленных в Иркутской области домов превысило четыре тысячи

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вышедшие из берегов из-за дождей реки продолжают затапливать жилые дома в Иркутской области, но темпы развития паводка снизились, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Как рассказал сотрудник пресс-службы, по данным на 20:00 по местному времени (15:00 по Москве), в 48 населенных пунктах подтоплено 4042 жилых домов, в которых проживает 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей, а также 41 социально значимый объект и 4 тыс. 106 приусадебных участков.

По его данным, подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Утром в субботу в зоне действия паводка находился 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском районах. Были подтоплены 3 тыс. 735 домов, в которых проживает 9045 человек, и 3 тыс. 747 приусадебных участков.

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Таким образом, за 12 часов подтопило 307 домов, в которых проживает около 900 человек.

По данным МЧС, подтопленными также оказались 17 участков автодорог и 13 мостов, в том числе федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в городе Тулун.

В ликвидации последствий летнего паводка задействовали 577 человек и 125 единиц техники, в том числе 49 плавсредств.

Режимы ЧС из-за паводка действуют в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах области.

Иркутская область МЧС

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