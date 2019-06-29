Три человека погибли в результате наводнения в Иркутской области

По данным спасателей, около 100 человек были госпитализированы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе один ребенок, погибли и более 300 пострадали в результате паводка в Иркутской области, сообщает пресс-служба МЧС России в субботу.

Так, по последним данным ведомства, в результате ЧС пострадали 348 человек, в том числе 32 ребенка. 97 пострадавших, в том числе 17 детей, госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Кроме того, спасатели эвакуировали 1161 человека, в том числе 261 ребенка. В 11 пунктах временного размещения находится 561 человек, в том числе 161 ребенок, остальные разместились у родственников и знакомых.

Ранее пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко сообщала, что при наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 были госпитализированы.

В субботу в пресс-службе Главного управления МЧС по региону "Интерфаксу" сказали, что вышедшие из берегов из-за дождей реки продолжают затапливать жилые дома в Иркутской области, но темпы развития паводка снизились. По данным на 20:00 по местному времени (15:00 по Москве) в 48 населенных пунктах оказались подтопленными свыше четырех тысяч домов.

Как отметили в пресс-службе, подтопления зафиксировали на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Режимы ЧС из-за паводка действуют в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах области.