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Выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области начнутся уже завтра

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, сообщил в субботу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"По выплатам списки сегодня-вчера начали формироваться, сегодня начнутся выплаты. Органы соцзащиты осуществят их в кратчайшие сроки", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствия наводнения.

По его словам, "взяли на особый контроль вопрос пенсий, потому что люди тоже не все находятся в местах своего нахождения, кто-то в ПВР (пунктах временного размещения - ИФ)".

"Там достаточное количество и пожилых людей. С завтрашнего дня и до 3-го числа в опережающем режиме обеспечим выплату всех пенсий - тем, кто находится в зоне чрезвычайной ситуации", - отметил Топилин.

Иркутская область

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