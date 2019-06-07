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Отключать горячую воду в России будут раз в два года

Отключать горячую воду в России будут раз в два года
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Отключения горячей воды в России станут короче и при этом будут проводиться раз в два года, сообщил "Интерфаксу" в пятницу замглавы Минстроя Максим Егоров.

"Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определенным уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются. Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ", - сказал Егоров.

Он отметил, что в некоторых субъектах РФ и ряде районов Москвы отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.

"Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе", - подчеркнул замминистра.

"Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет", - заключил Егоров.

Как сообщалось, в Москве в этом году плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях начались 13 мая и завершатся в конце августа. Продолжительность отключений в столице сейчас не превышает 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день.

Минстрой

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