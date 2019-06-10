Системы ЖКХ сильнее всего износились на Северном Кавказе и в Сибири

Так ситуацию с коммунальной инфраструктурой оценили в Минстрое

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - По данным Минстроя, наибольший износ систем ЖКХ наблюдается в регионах Северного Кавказа и Сибири. Об этом "Интерфаксу" сообщил замглавы ведомства Максим Егоров.

В частности, он назвал сложной ситуацию с коммунальной инфраструктурой в Красноярском крае и Томской области. Также он причислил к проблемным некоторые регионы Дальневосточного федерального округа и Забайкалья. В Приволжском федеральном округе, на северо-западе и в центре России Минстрой отмечает точечные проблемы.

"Неплохо ситуация обстоит в Уральском федеральном округе, там регионы более подготовлены, но их не так много", - заключил замминистра.

В январе 2019 года специалисты Минстроя приступили к разработке стратегии развития ЖКХ на период до 2035 года.

В феврале вице-премьер Виталий Мутко объяснял, что стратегию кардинальным образом пересмотрят и синхронизируют с нацпроектами в этой отрасли. По словам Егорова, стратегия может быть принята до конца текущего года.