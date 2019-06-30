Песков сообщил, что Путин активно пользуется иностранными языками на встречах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин часто переходит на английский и немецкий языки в ходе двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, использует весьма активно. Он всегда, когда общается с госпожой Меркель, Юнкером и другими коллегами, часто переходит на немецкий. С остальными английский в ходу", - сказал он в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос использует ли президент в ходе встреч английский или немецкий язык.

Песков заметил, что "на полях" саммита G20 в Осаке была проделана огромная работа в ходе двухсторонних встреч. "Я думаю, что, конечно, президент должен быть удовлетворён. Он действительно по максимуму, с максимальным КПД использует каждый час на подобных многосторонних форумах", - отметил пресс-секретарь.