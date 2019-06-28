Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

Президенту по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их навязывания другим

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Владимиру Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против того, чтобы их людям навязывали, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты вспомнили, что в начале 2014 года Путин в одном из телеинтервью сказал, что он настоящий либерал, и придерживается либеральных взглядов, а в интервью Financial Times 28 июня заявил, что либеральная идея устарела. Пескова попросили объяснить это противоречие.

Пресс-секретарь ответил, что в его понимании Путин "продолжает оставаться очень близким идеям либерализма".

"Вместе с тем в интервью FT он действительно говорил, что когда либеральные идеи начинают навязывать другим, когда начинают считать неверными отличные от либерализма идеи, это означает, что эти идеи дискредитируются, наступает их инфляция, - сказал он. - Идея навязывания всего нетрадиционного во всех областях, именно навязывание тем, кто это не принимает в силу культурных, религиозных или иных особенностей - это и был контекст интервью с FT".

По его словам, Путин против того, чтобы всех, кто не разделяет либеральные идеи, считали ошибающимися, и против того, чтобы либеральные идеи "были агрессивно доминирующими и их принудительно вменяли в идеологию другим".

Президент дал интервью FT в преддверии саммита "Большой двадцатки" в Осаке. В нем он отметил, что либерализм устарел и изжил себя. Он отметил, что традиционные ценности, в том числе религия, "стабильнее, важнее для миллионов людей, чем эта либеральная идея", которая, на его взгляд, прекращает свое существование, действительно. Он объяснил, что подразумевает, в частности, мультикультурализм и прием мигрантов в ущерб коренному населению и избыточные меры в отношении секс-меньшинств в ущерб сторонникам традиционных ценностей.

После публикации интервью председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не согласен с тем, что либерализм устарел. По его мнению, "тот, кто утверждает, что либеральная демократия устарела, также утверждает, что устарели свободы, что устарело верховенство права, что устарели права человека". Он заверил, что в Европе это все сохраняется и остается важными ценностями.

"То, что я нахожу действительно устаревшим, - это авторитаризм, культ личности, правление олигархов, даже если иногда они могут казаться эффективными", - заявил Туск.