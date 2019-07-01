В Кремле рассказали о термокружке Путина

Владимир Путин Фото: Михаил Клементьев/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Кремле вызвало недоумение внимание СМИ к термокружке Владимира Путина, из которой он пил на приеме во время саммита G20 в Осаке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что об этой кружке, которой постоянно пользуется Владимир Путин, было уже подробно рассказано несколько месяцев назад.

"Если вы прогуглите, то найдете наши рассказы про эту кружку год или два назад. История давняя. Странно, что только сейчас обратили на это внимание", - сказал пресс-секретарь президента, посоветовав интересующимся зайти в архив программы "Москва. Кремль. Путин".

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

На ужине в честь участников саммита G20 президент пил чай из своей белой термокружки, тогда как у большинства гостей было вино в бокалах. Перед президентом США Дональдом Трампом также стоял бокал, но, по наблюдениям СМИ, в нем, скорее всего, была Coca-Cola.