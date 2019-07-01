Самолет ВВС США провел многочасовую разведку у западных границ России

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник днем совершил трехчасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером 64-14846, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально осуществил пролет вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

Затем американский разведчик, облетев Калининградскую область со стороны Литвы, вошел в воздушное пространство Польши и в течение длительного времени курсировал к югу от границ области.

Одновременно в польском небе к юго-западу от Калининградской области, встав в круг, выполнял полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Как сообщалось, в воскресенье стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk также совершил многочасовой разведывательный полет у российских границ.

Дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около пяти часов курсировал вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.