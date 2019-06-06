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Три военных самолета США провели разведку у границ РФ на Черном море

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Сразу три американских военных самолета в четверг совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, у российских границ одновременно выполняли задание самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V.

Они осуществляли полеты вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, к югу от входа в Керченский пролив и у побережья Кубани. При этом большую часть времени два самолета ВМС США провели, курсируя вблизи Севастополя, временами приближаясь к российскому побережью в его районе на расстояние приблизительно 40 км, а также в районе Новороссийска.

Как сообщалось, во вторник стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

Наблюдатели отмечают очередной рост количества разведывательных полетов американской авиации у границ России на Черном море, Балтике и российских баз в Сирии.

Как сообщал "Интерфакс", во вторник два американских разведывательных самолета - P-8A Poseidon и RC-135V совершили многочасовые полеты вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. 6-й оперативный флот ВМС США заявил, что российский истребитель Су-35С трижды в течение трех часов "перехватывал" американский самолет P-8A Poseidon, выполнявший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. При этом второй из трех перехватов был определен как "небезопасный".

Минобороны России в среду отвергло утверждения американских военных о том, что российский истребитель Су-35 осуществил "небезопасный перехват" американского самолета-разведчика над Средиземным морем.

"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - заявили в Минобороны РФ.

Черное море Россия США

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