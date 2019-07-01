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Продажу алкоголя запретили в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полный запрет на розничную продажу алкоголя вводится с 1 июля в двух городах и восьми районах Иркутской области, попавших в зону затопления из-за дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе с 27 июня.

Продажа алкоголя запрещена в городских округах Тулун и Зима, а также в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Черемховском и Усть-Илимском районах Иркутской области.

С 25 июня в 83 населенных пунктах Иркусткой области было подтоплено почти семь тысяч домов. Этот летний паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

Паводок в Иркутской области

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По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.Госпитализированы 153 человека, включая 35 детейПодтопления зарегистрированы в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и КуйтунскомОтмечается снижение уровней воды в реках Уда и Ия, а также в верховьях рек Бирюса и ОкаВ пострадавших от паводка домах проживают 9 809 человекВ Иркутской области с 27 июня действует режим ЧСВид на подтопленные районы города ИркутскВид на подтопленные районы города ИркутскПо данным на утро понедельника, вода полностью ушла из 28 населенных пунктов, в том числе из Нижнеудинска, где было затоплено более 1 300 домовМесто размытия трассы Р-255 из-за паводков в районе города Тулуна
По данным источника "Интерфакса", при наводнении в Иркутской области могли погибнуть более 15 человек: тела семи уже обнаружены, ведутся поиски еще девяти человек.
Иркутская область

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