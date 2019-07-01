Продажу алкоголя запретили в зоне паводка в Иркутской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полный запрет на розничную продажу алкоголя вводится с 1 июля в двух городах и восьми районах Иркутской области, попавших в зону затопления из-за дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.

Соответствующее изменение внесено в указ губернатора о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе с 27 июня.

Продажа алкоголя запрещена в городских округах Тулун и Зима, а также в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Куйтунском, Зиминском, Черемховском и Усть-Илимском районах Иркутской области.

С 25 июня в 83 населенных пунктах Иркусткой области было подтоплено почти семь тысяч домов. Этот летний паводок оказался самым мощным за всю более чем 100-летнюю историю метеонаблюдений в Иркутской области. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.